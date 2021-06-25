Главная героиня Шион в новом трейлере Tales of Arise

Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment представили новый трейлер японской ролевой игры Tales of Arise. Его посвятили Шион – одному из двух главных героев. Эта девушка бьет током каждого, кто ее касается, даже если не желает навредить человеку. Из-за такой способности у нее возникают проблемы.

В сражениях Шион комбинирует стрельбу на дальней дистанции и акробатические навыки. Оно может вести огонь из разного оружия, совершать выпады ногами, атаковать с воздуха и так далее.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и PS5.