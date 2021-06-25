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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Главная героиня Шион в новом трейлере Tales of Arise

Опубликовано: вчера, 19:55:37
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Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment представили новый трейлер японской ролевой игры Tales of Arise. Его посвятили Шион – одному из двух главных героев. Эта девушка бьет током каждого, кто ее касается, даже если не желает навредить человеку. Из-за такой способности у нее возникают проблемы.

В сражениях Шион комбинирует стрельбу на дальней дистанции и акробатические навыки. Оно может вести огонь из разного оружия, совершать выпады ногами, атаковать с воздуха и так далее.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и PS5.

Shionne - Character Introduction
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