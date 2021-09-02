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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Дата презентации PlayStation Showcase 2021 от Sony

Опубликовано: вчера, 16:46:00, Sailas77
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Этот год все-таки не пройдет без презентаций Sony. Японская компания сообщила, что 9 сентября проведет мероприятие PlayStation Showcase 2021. Оно начнется в 23:00 по Москве/Киеву и продлится примерно сорок минут.

Зрителям покажут проекты для PlayStation 5 от внутренних студий и партнеров Sony. Компания не говорила, что будут анонсы, но наверняка припасла несколько сюрпризов. Платформодержатель также сразу обозначил позицию касательно PSVR нового поколения: о нем ничего не расскажут. Но зато наверняка можно рассчитывать на трейлер грядущей God of War.

 

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Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)вчера, 23:22:22
Надеюсь на God of war ragnarok и Little devil inside.
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