Дата презентации PlayStation Showcase 2021 от Sony

Этот год все-таки не пройдет без презентаций Sony. Японская компания сообщила, что 9 сентября проведет мероприятие PlayStation Showcase 2021. Оно начнется в 23:00 по Москве/Киеву и продлится примерно сорок минут.

Зрителям покажут проекты для PlayStation 5 от внутренних студий и партнеров Sony. Компания не говорила, что будут анонсы, но наверняка припасла несколько сюрпризов. Платформодержатель также сразу обозначил позицию касательно PSVR нового поколения: о нем ничего не расскажут. Но зато наверняка можно рассчитывать на трейлер грядущей God of War.