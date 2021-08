THQ Nordic объявила о том, что 30 сентября 2021 года Ярость отправится на Nintendo Switch вместе с игрой Darksiders III. В Switch-версию войдут два дополнения – Keepers of the Void и The Crucible.

Напомним, что в Darksiders III героине предстоит сразиться с физическими воплощениями семи смертных грехов, чтобы восстановить равновесие между добром и злом на Земле. Владеющая магией Ярость сможет принимать различные формы, получая, таким образом, доступ к разному оружию, атакам и способностям.