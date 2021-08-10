Подробности открытой беты Diablo II: Resurrected

Activision Blizzard анонсировала период раннего доступа и открытое бета-тестирование Diablo II: Resurrected. Первый начнется 13 августа, в 20:00 по Москве/Киеву на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Он продлится неделю, а доступ к игре в этот период получат все, кто предзаказал проект: стандартное издание или в рамках комплекта Diablo Prime Evil Collection.

Следом, 20 августа, в 20:00 по Москве/Киеву, стартует открытое бета-тестирование. Пользователи смогут опробовать пять классов, мультиплеер и многое другое. Ниже приведены системные требования для раннего доступа и «беты».

Минимальные параметры:

ОС: Windows 10;

процессор: Intel® Core i3-3250 или AMD FX-4350

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850

оперативная память: 8 Гбайт;

место на диске: 30 Гбайт.

Рекомендованные требования: