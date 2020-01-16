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Mypulse Опубликовал Mypulse 9
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Cyberpunk 2077 перенесли на несколько месяцев

Опубликовано: 7 час. 40 мин. назад
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Компания CD Projekt RED сделала только что внезапное и не слишком приятное для фанатов объявление: ее ролевой экшен Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля. Теперь у игры новая дата релиза – 17 сентября 2020 года для PC, PS4 и Xbox One.

При этом девелоперы заверили, что на текущий момент Cyberpunk 2077 уже заполнена контентом. Сейчас перед ними стоят иные задачи: оптимизация, исправление багов и множество других мелочей, связанных с полировкой игрового мира. Разработчики собираются сделать Cyberpunk 2077 венцом этого поколения консолей, так что дополнительные несколько месяцев им действительно пригодятся.

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Консильери
ДЯДЯ_леша (уровень 17)3 час. 47 мин. назад
Решение устранить все проблемы до выхода игры это хорошее решение, упасть в грязь лицом им не в коем случае нельзя, но пол года немного настораживают.
Геймер
Sailas77 (уровень 4)4 час. 35 мин. назад
Avtor-avtora писал(а):
Наверно переносят что бы релиз не совпал с другим популярными проектом acute
Это очень вряд ли! Скорее другие будут разбегаться, чтобы одновременно с Киберпанком не выходит. Как никак самая ожидаемая игра. Финалку седьмую наверняка перенесли на апрель с учетом того, что Киберпанк перенесут.
Игровой разум
Connor_27 (уровень 16)5 час. 14 мин. назад
Майор группы
Skyimp (уровень 18)5 час. 58 мин. назад
Ну и прекрасно, как раз успею наиграться в МХВ :D
Игровой разум
Robert (уровень 16)6 час. 37 мин. назад
Отлично, прекрасный подарок на День Рождения будет)
Подполковник
MrAlienMax (уровень 20)6 час. 44 мин. назад
Опять двадцать пять! Ну ладно, шесть лет ждали и ещё шесть месяцев подождем :)
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)6 час. 44 мин. назад
Наверно переносят что бы релиз не совпал с другим популярными проектом acute
Последняя надежда человечества
Demael (уровень 24)7 час. 34 мин. назад
Перенос с доработкой -лучше чем полу рабочий кусок кода в срок.
Игровой разум
СанчЕ (уровень 25)7 час. 38 мин. назад
Ну предсказуемо, что поделать, подождем, оно явно того стоит.
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