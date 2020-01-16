Cyberpunk 2077 перенесли на несколько месяцев

Компания CD Projekt RED сделала только что внезапное и не слишком приятное для фанатов объявление: ее ролевой экшен Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля. Теперь у игры новая дата релиза – 17 сентября 2020 года для PC, PS4 и Xbox One.
При этом девелоперы заверили, что на текущий момент Cyberpunk 2077 уже заполнена контентом. Сейчас перед ними стоят иные задачи: оптимизация, исправление багов и множество других мелочей, связанных с полировкой игрового мира. Разработчики собираются сделать Cyberpunk 2077 венцом этого поколения консолей, так что дополнительные несколько месяцев им действительно пригодятся.
We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020