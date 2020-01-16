Cyberpunk 2077 перенесли на несколько месяцев

Компания CD Projekt RED сделала только что внезапное и не слишком приятное для фанатов объявление: ее ролевой экшен Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля. Теперь у игры новая дата релиза – 17 сентября 2020 года для PC, PS4 и Xbox One.

При этом девелоперы заверили, что на текущий момент Cyberpunk 2077 уже заполнена контентом. Сейчас перед ними стоят иные задачи: оптимизация, исправление багов и множество других мелочей, связанных с полировкой игрового мира. Разработчики собираются сделать Cyberpunk 2077 венцом этого поколения консолей, так что дополнительные несколько месяцев им действительно пригодятся.