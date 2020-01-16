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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Платформер Horace стал временно бесплатным в Epic Games Store

Опубликовано: 9 час. 1 мин. назад, Mypulse
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Каждую неделю магазин Epic Games Store раздает по одной игре – причем совершенно бесплатно. Сегодня, к примеру, любой желающий может забрать сюжетный платформер Horace, который получил от геймеров и критиков очень положительные отзывы. Акция продлится до 23 января.

Классический платформер Horace содержит невероятно качественный сюжет, пропитанный самопознанием и отсылками к поп-культуре эпохи 16-битных приставок. Вас ожидают 15 захватывающих часов с головокружительными головоломками, колоритными героями и хардкорными сражениями.

 

Horace картинка

 

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