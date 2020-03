Curse of the Dead Gods уже доступна в Steam, а в будущем появится и на консолях

Curse of the Dead Gods

Curse of the Dead Gods PS4 / XOne / ПК

Компания Focus Home Interactive и студия Passtech Games выпустили сегодня зловещий «рогалик» Curse of the Dead Gods в раннем доступе Steam. Также девелоперы объявили, что в будущем игра появится на PS4 и Xbox One.

В Curse of the Dead Gods, как и в любом другом уважающем себя «рогалике», вы будете изучать бесконечные лабиринты, преодолевать опасные ловушки и сражаться с врагами. Чтобы выжить в пределах жуткого храма, вам предстоит полагаться не только на очищающее пламя, но и на разнообразные проклятия, которые снижают характеристики протагониста в обмен на уникальные бонусы.

Пока что Curse of the Dead Gods предлагает лишь одну секцию храма. Однако и она может похвастаться обилием контента: 30+ комнат с собственными вариациями, 10+ проклятий, 9 боевых стилей, 40+ реликвий, ловушки, полчища монстров и многое другое.