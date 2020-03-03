НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Анонс Redneck Ed: Astro Monster Show – сатиры про парня без лица

Опубликовано: 9 час. 4 мин. назад, Mypulse
Поделиться:  

Компания 101XP и студия Rustic Fantastic представили несколько минут назад Redneck Ed: Astro Monster Show – свой новый аркадный beat ’em up про реднека без лица. Авторы обещают безумный сюжет, сюрреалистичное окружение и массу отсылок. Сейчас известно, что игра как минимум появится на PC через Steam.

Протагонистом новинки выступит реднек по имени Эд, которому в поисках своего утраченного лица не повезло попасть в межгалактический шоу-бизнес. В его роли вам предстоит зачищать различные арены, прокачивать способности и знакомиться с миром агрессивных пришельцев. Игра имеет несколько финалов и нарисована полностью вручную.

Вам также может быть интересно
Игры PlayStation Plus в марте 2020 года Только что компания Sony поделилась списком бесплатных игр на следующий месяц для подписчиков сервиса PlayStation Plus. Оба проекта можно будет загрузить уже с 3 марта, а завершится подборка... Игры PlayStation Plus в марте 2020 года Геймплей Baldur's Gate III с PAX East 2020 и детали Во время выставки PAX East 2020 компания Larian показала геймплей ролевой игры Baldur's Gate III, а также раскрыла некоторые детали проекта. Он создается на новом движке Divinity 4.0 и выйдет на ПК и Google Stadia... Геймплей Baldur's Gate III с PAX East 2020 и детали
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 3 мин. назад0Curse of the Dead Gods уже доступна в Steam, а в будущем появится и на консолях 9 час. 4 мин. назад0Анонс Redneck Ed: Astro Monster Show – сатиры про парня без лица 9 час. 30 мин. назад0Для Europa Universalis IV анонсировали новое DLC – Emperor 9 час. 55 мин. назад0Состоялась премьера DLC «Воители Нью-Йорка» для The Division 2 10 час. 12 мин. назад0Смотрим новый геймплей Half-Life: Alyx – сразу три ролика от Valve вчера, 14:11:390Геймплей трейлер пошаговой стратегии Dreadlands 02.03.2020 18:42:140Новое обновление для Surviving the Aftermath – «Святилище»
Новости игр
Гениально: у PC-версии Death Stranding появилась дата релизаИГРЫ Гениально: у PC-версии Death Stranding появилась дата релиза Только что издательство 505 Games и студия Kojima Productions поделились точной датой релиза PC-версии Death Stranding. Был опубликован тематический трейлер, в конце которого обозначен... Житие Warface в 2020 году – опубликована дорожная картаИГРЫ Житие Warface в 2020 году – опубликована дорожная карта Вчера в ходе турнира Warface Open Cup: Season XV была представлена дорожная карта мультиплеерного шутера Warface на 2020 год. Игра, по-видимому, получит рекордное количество контента в течение... Состоялась премьера DLC «Воители Нью-Йорка» для The Division 2ИГРЫ Состоялась премьера DLC «Воители Нью-Йорка» для The Division 2 Компания Ubisoft опубликовала трейлер к релизу дополнения «Воители Нью-Йорка» для сетевого шутера The Division 2. Новинка стала доступна на PC, PS4 и Xbox One. Для ее запуска потребуется...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Для Europa Universalis IV анонсировали новое DLC – EmperorCtrl + стрелка вправо