Анонс Redneck Ed: Astro Monster Show – сатиры про парня без лица

Компания 101XP и студия Rustic Fantastic представили несколько минут назад Redneck Ed: Astro Monster Show – свой новый аркадный beat ’em up про реднека без лица. Авторы обещают безумный сюжет, сюрреалистичное окружение и массу отсылок. Сейчас известно, что игра как минимум появится на PC через Steam.

Протагонистом новинки выступит реднек по имени Эд, которому в поисках своего утраченного лица не повезло попасть в межгалактический шоу-бизнес. В его роли вам предстоит зачищать различные арены, прокачивать способности и знакомиться с миром агрессивных пришельцев. Игра имеет несколько финалов и нарисована полностью вручную.