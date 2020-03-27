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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Crossout получил новое обновление

Опубликовано: вчера, 11:36:31
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Компания Gaijin Entertainment объявила о выходе обновления 0.11.20 «День дронов» для игры Crossout, которое добавило потасовку на боевых дронах, новое задание «Останься дома» и новый штурмовой бронемобиль Чарли-7.

В потасовке «Дронопокалипсис» двум командам предстоит сражаться на огромном бронеавтомобиле-левиафане и на маленьких, но тяжеловооруженных дронах. Для победы необходимо уничтожить вражеский левиафан и защитить свой, а в качестве награды – новые наклейки, уникальный фон для профиля в виде настенного ковра и декоративного дрона. Это событие будет доступно с 26 марта по 8 апреля.

Специальное задание «Останься дома» потребует от вас просто играть с 26 марта по 9 апреля. Каждый день за 15 побед в PvP-боях пользователь гарантированно получит 15 монет, которые сможет потратить на игровом рынке.

Играть в Crossout
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новыестарые2 ком.
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Игровой разум
Прометей (уровень 29)2 час. 33 мин. назад
Skyimp писал(а):
А в Кроссауте ещё не появилась возможность летать/парить? :0
Появилась. И уже очень давно. В игре масса возможностей для создания летающей боевой машины.
Майор группы
Skyimp (уровень 18)5 час. 9 мин. назад
А в Кроссауте ещё не появилась возможность летать/парить? :0
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