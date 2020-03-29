Анонсирован ремастер Nier

Square Enix в честь десятилетия игры Nier решила выпустить HD-ремастер под названием Nier Replicant ver. 1.22474487139, который выйдет на ПК (Steam), PS4 и Xbox One.

Оригинальная Nier Replicant вышла в Японии на PS3, а на Западе ее называли Nier Gestalt (эта версия также входила в Японии на Xbox 360). Отличаются они протагонистами: если в Gestalt главными героями выступали отец и дочь, то в Replicant – брат и сестра.

Nier Replicant ver. 1.22474487139 получит новую озвучку персонажей, перезаписанную музыку и новые треки от композитора Кейичи Окабэ, и, возможно, даже новые концовки. Еще отметим, что ремастером занимается не Platinum Games (как было с NieR:Automata), а Toylogic.