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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Анонсирован ремастер Nier

Опубликовано: 5 час. 24 мин. назад
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Square Enix в честь десятилетия игры Nier решила выпустить HD-ремастер под названием Nier Replicant ver. 1.22474487139, который выйдет на ПК (Steam), PS4 и Xbox One.

Оригинальная Nier Replicant вышла в Японии на PS3, а на Западе ее называли Nier Gestalt (эта версия также входила в Японии на Xbox 360). Отличаются они протагонистами: если в Gestalt главными героями выступали отец и дочь, то в Replicant – брат и сестра.

Nier Replicant ver. 1.22474487139 получит новую озвучку персонажей, перезаписанную музыку и новые треки от композитора Кейичи Окабэ, и, возможно, даже новые концовки. Еще отметим, что ремастером занимается не Platinum Games (как было с NieR:Automata), а Toylogic.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)2 час. 55 мин. назад
Уточнение: анонсирован ремастер именно Nier: Replicant (японской версии оригинала). Nier: Gestalt (западной версии) не будет. А они были достаточно разными, в том числе и по сюжету.
Нуб
SteveHawkins (уровень 1)5 час. 19 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 29.03.2020 21:23:01
Я так счастлив это не описать словами)))
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