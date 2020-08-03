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Дюка Опубликовал Дюка 1

Будут ли совместимы PS4 устройства и аксессуары с консолью PS5

Опубликовано: 03.08.2020 16:18:31, Дюка
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Компания Sony решила поделиться с игроками информацией касательно поддержки периферийных устройств и аксессуаров PlayStation 4 для консоли PS5.

Так, официально лицензированные гоночные рули, аркадные джойстики, контроллеры управления полетами, платиновая и золотая беспроводные гарнитуры, гарнитуры сторонних производителей, подключаемые через USB и аудиоразъем, а также PS Move и PlayStation VR будут работать с PS5 играми. Кроме этого, можно будет подключить к новой консоли и камеру PlayStation, для чего потребуется специальный адаптер, который пользователи PS VR получат бесплатно – как это сделать, расскажут позже.

Что же касается поддержки контроллера DualShock 4, то в PS5-эксклюзивы на нем играть не получится, так как разработчики консоли хотят, чтобы игроки использовали все преимущества нового геймпада. А вот если PS4-проект по обратной совместимости доступен на PS5, то в таком случае проблем не будет.

 

Будут ли совместимы PS4 устройства и аксессуары с консолью PS5

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VladPlasmius (уровень 19)вчера, 17:24:32
 
Что же касается поддержки контроллера DualShock 4, то в PS5-эксклюзивы на нем играть не получится, так как разработчики консоли хотят, чтобы игроки использовали все преимущества нового геймпада.
О, Боже. Дай бог, что фишки нового джоя будут использовать хотябы до середины поколения консоли. А то опять первые пять игр будут и все на этом.
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