Будут ли совместимы PS4 устройства и аксессуары с консолью PS5

Компания Sony решила поделиться с игроками информацией касательно поддержки периферийных устройств и аксессуаров PlayStation 4 для консоли PS5.

Так, официально лицензированные гоночные рули, аркадные джойстики, контроллеры управления полетами, платиновая и золотая беспроводные гарнитуры, гарнитуры сторонних производителей, подключаемые через USB и аудиоразъем, а также PS Move и PlayStation VR будут работать с PS5 играми. Кроме этого, можно будет подключить к новой консоли и камеру PlayStation, для чего потребуется специальный адаптер, который пользователи PS VR получат бесплатно – как это сделать, расскажут позже.

Что же касается поддержки контроллера DualShock 4, то в PS5-эксклюзивы на нем играть не получится, так как разработчики консоли хотят, чтобы игроки использовали все преимущества нового геймпада. А вот если PS4-проект по обратной совместимости доступен на PS5, то в таком случае проблем не будет.