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BioWare подтвердила, что занимается перезапуском Anthem

Опубликовано: вчера, 19:54:13
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В прошлом году редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что студия BioWare уже начала работать над перезапуском Anthem и новой Mass Effect. Сегодня же подтвердился именно первый слух – благодаря официальному заявлению текущего главы BioWare Кейси Хадсона.

Руководитель студии отметил, что вышедший в 2018 году сетевой шутер Anthem оказался для разработчиков одновременно вдохновляющим и ужасающим проектом, так как они уже давно не выпускали абсолютно новую интеллектуальную собственность.

По итогу новинка столкнулась с огромным количеством проблем, которые невозможно исправить обычными патчами или даже крупными апдейтами. Как минимум Кейси Хадсон желает улучшить систему добычи, прогрессию уровней и эндгейм-контент, для чего потребуется полноценный перезапуск.

Так, в Anthem 2.0 останутся полеты и лор. А вот другие элементы игры, по-видимому, полностью переосмыслят. При этом сервера нынешней Anthem пока продолжат существовать – без обновлений, но с регулярным включением старых эвентов.

 

Anthem картинка

 

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