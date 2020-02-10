BioWare подтвердила, что занимается перезапуском Anthem

В прошлом году редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что студия BioWare уже начала работать над перезапуском Anthem и новой Mass Effect. Сегодня же подтвердился именно первый слух – благодаря официальному заявлению текущего главы BioWare Кейси Хадсона.

Руководитель студии отметил, что вышедший в 2018 году сетевой шутер Anthem оказался для разработчиков одновременно вдохновляющим и ужасающим проектом, так как они уже давно не выпускали абсолютно новую интеллектуальную собственность.

По итогу новинка столкнулась с огромным количеством проблем, которые невозможно исправить обычными патчами или даже крупными апдейтами. Как минимум Кейси Хадсон желает улучшить систему добычи, прогрессию уровней и эндгейм-контент, для чего потребуется полноценный перезапуск.

Так, в Anthem 2.0 останутся полеты и лор. А вот другие элементы игры, по-видимому, полностью переосмыслят. При этом сервера нынешней Anthem пока продолжат существовать – без обновлений, но с регулярным включением старых эвентов.



