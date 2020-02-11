«Вожди Нью-Йорка» – новое дополнение для The Division 2

Через несколько часов компания Ubisoft собирается анонсировать новое дополнение для The Division 2. Однако энтузиастам удалось заранее узнать о деталях грядущего расширения: оно будет называться «Вожди Нью-Йорка» и выйдет уже 3 марта 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Сейчас геймеры могут оценить в The Division 2 февральский сюжетный контент, связанный с островом Нью-Йорка под названием Кони-Айленд. В марте же игроки столкнутся с антагонистом Аароном Кинером, который вместе с верными офицерами сумел захватить Нижний Манхэттен.





Апдейт «Вожди Нью-Йорка» добавит в The Division 2 целую сюжетную кампанию. Система прогресса немного изменится, а потолок уровней возрастет до 40. Также стоит ожидать появления новой брони, способностей и дополнительных активностей для эндгейма.

Официальная презентация DLC состоится сегодня в 22:00 по МСК.