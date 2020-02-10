Анимированный трейлер DLC The Bad Seed для Dead Cells

Уже завтра компания Motion Twin отравит в релиз платное дополнение The Bad Seed для своего популярного платформера Dead Cells. Как именно герой сражается в воображении игровых художников – демонстрирует нижеследующий анимированный трейлер, содержащий динамичные битвы, толику юмора и врагов из грядущего DLC.

The Bad Seed добавит в оригинальную игру несколько новых биомов и уникальных противников. Без нового оружия тоже не обойдется – одно из них, к примеру, впервые займет два слота и позволит выбраться из самой скверной ситуации. Премьера дополнения состоится 11 февраля 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.