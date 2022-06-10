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Безумные гонки на разрушение в трейлере наследника FlatOut – Trail Out

Опубликовано: 2 час. 33 мин. назад, Nickless
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Разработчики из GOOD BOYS представили новое видео, посвященное игре Trail Out. Это классические гонки на выживание, где сминать металл – не менее важная часть игры, чем попытки обогнать соперника.

Новинка как две капли воды похожа на известную гоночную серию Flatout. Здесь те же трассы для дерби, те же взрывы и даже мини-игры, где нужно попасть вылетевшим из автомобиля водителем в огромную мишень для дартса или сбить кегли.

Trail Out выйдет во втором квартале 2022 года, а демо-версия игры уже доступна на странице в Steam.

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