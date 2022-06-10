Хоррор в стиле P.T. MADiSON получил новый трейлер

Психологический хоррор MADiSON обзавелся новым жутким трейлером, представленным на шоу IGN Expo.

Готовьтесь встретиться со своими худшими кошмарами, где мир живых соединяется с потусторонним с помощью фотоаппарата мгновенной печати. Решайте головоломки и постарайтесь пережить адские пытки Мэдисона – демона, который заставляет вас творить чудовищные вещи для продолжения многолетнего кровавого ритуала. Нельзя также не отметить, что кадры из свежего трейлера вызывают в памяти события игрового тизера P.T., созданного Хидео Кодзимой в соавторстве с Гильермо дель Торо.

Релиз MADiSON состоится 8 июля на ПК, PS5, Xbox Series X|S, PS4 и Nintendo Switch