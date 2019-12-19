Бесплатная Into the Breach и новогодняя распродажа в Epic Games Store

Сегодня в магазине Epic Games Store стартовала новогодняя распродажа, в рамках которой, помимо вкусных скидок, будут выдаваться бесплатные игры – целых двенадцать штук. Продлится акция ровно до 1 января 2020 года.

Первой бесплатной игрой из нового списка стала высокооцененная тактическая стратегия Into the Breach. Забрать ее можно прямо сейчас по этой ссылке.

Кроме того, всем пользователям своего магазина компания Epic Games раздает подарочные купоны на 650 рублей, которые можно потратить на игры дороже 899 рублей. Использовав талон, вы получите еще один аналогичный. Купоны, к слову, утратят силу только 1 мая 2020.