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На War Thunder обрушился «Северный ветер» – релиз нового обновления

Опубликовано: 1 час. 22 мин. назад
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Компания Gaijin Entertainment добавила в War Thunder новый масштабный апдейт под названием «Северный ветер». В игре появилась не только шведская техника, но и полноценная поддержка технологии трассировки лучей от NVIDIA.

С этого момента пользователи War Thunder могут оценить свежую линейку самолетов Швеции: довоенный биплан J6B Jaktfalken II, реактивный истребитель J32B Lansen и др. Что касается скандинавской бронетехники, то она представлена экспериментальным САУ SAV 20.12.48, а также оригинальным ОБТ без башни и с установленным орудием Strv 103. Среди других нововведений обновления можно выделить две карты для морских боев, десятки боевых машин для различных наций, немецкий корабль Admiral Graf Spree и т.д.

Не менее важным подарком «Северного ветра» оказалась технология трассировки лучей, которая теперь работает в War Thunder. Рейтрейсинг действует в разных погодных условиях, учитывает время дня, реагирует на взрывы и разрушения. Сейчас он доступен на платформах PC (с DirectX 11) и Xbox One.

Swedish Air Force Trailer [RUS]
Играть в War Thunder
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