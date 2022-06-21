Авторы Total War: Warhammer III показали огромную карту, которая объединит три игры серии

Студия Creative Assembly, ответственная за разработку Total War: Warhammer 3, представила бета-версию карты режима Immortal Empires. Она объединит земли всех трех игр стратегической серии.

Глобальная карта станет самой большой в истории линейки Total War – она почти вдвое превышает размеры Mortal Empires, объединявшей территории Total War: Warhammer и Total War: Warhammer 2. На карте-песочнице уместятся 554 поселения и 278 стартовых фракций, а число легендарных лордов увеличится до 86. Впрочем, не все участки суши и океана будут доступны со старта – в частности, земли Кхуреш и Инд.

Кроме того, поклонникам фентезийной франшизы показали и карту морских путей. С помощью специальных маркеров можно будет перемещаться с запада на восток и наоборот.

Авторы также заверили, что продолжат и дальше развивать Total War: Warhammer 3. В будущем количество играбельных легендарных лордов и рас продолжит расти вместе с выпуском новых DLC и бесплатного контента.

Бета-тестирование Immortal Empires планируют начать в третьем квартале этого года.