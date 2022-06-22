Новые подробности Final Fantasy XVI

На State of Play 2022 разработчики из Square Enix наконец-то показали новый трейлер Final Fantasy XVI и предполагаемое окно релиза, после чего вновь наступил период тишины. И вчера Наоки Есида, директор и продюсер игры, дал интервью, во время которого поделился новыми деталями новинки следующего года.

По его словам, игрокам не стоит ждать открытого мира в Final Fantasy XVI. Вместо него разработчики сосредоточились на проработке дизайна больших уровней. В Square Enix хотят заинтересовать не только фанатов серии, но и привлечь молодое поколение, не знакомое с проектом. Для этого они прошли множество ААА-игр с открытым миром, чьи элементы будут встречаться в Final Fantasy XVI. Однако какие именно – Наоки Есида не уточнил.

Также директор игры рассказал о сражениях в Final Fantasy XVI. В новой главе авторы решили сделать упор на экшен, сильно изменив традиционную боевую систему. Теперь она станет более похожей на японский стиль hack and slash. Square Enix добилась этого благодаря сотрудничеству с разработчиками, работавшими в этом жанре и ознакомлению играми в нем. Впрочем, такой сдвиг в боевой системе не удивителен, ведь в создании игры участвует Рета Судзуки, приложивший руку к Dragon's Dogma и Devil May Cry 5.

Другое, не менее важное изменение в сражениях – это отсутствие контроля над персонажами. Игроки смогут управлять только Клайвом, а его напарники будут под управлением ИИ. При этом их роль не ограничится помощью в боях. Они будут путешествовать с главным героем, выходить и вступать в партию по мере прохождения Final Fantasy XVI. Также некоторые из них сделают большой вклад в развитие сюжета и даже будут иметь собственные сюжетные линии.

Релиз Final Fantasy XVI намечен на лето 2023 года. Пока что игра заявлена только на PS5.