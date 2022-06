Новые подробности Final Fantasy XVI

ИГРЫ

Heroes of Newerth официально закрылась

Некогда популярная MOBA Heroes of Newerth прекратила свое существование. Сегодня, 20 июня, S2 Games официально закрыла сервера игры. Heroes of Newerth вышла в 2010 году и должна была стать ремейком карты Defense of the Ancients...