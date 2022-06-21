Tiny Tina's Wonderlands появится в Steam 23 июня вместе с новым DLC

Tiny Tina's Wonderlands уже совсем скоро появится на новой платформе. 23 июня игра выйдет в Steam, а вместе с ней – и новое дополнение, получившее название Molten Mirrors.

Tiny Tina's Wonderlands – фентезийный спин-офф серии Borderlands, рассказывающий о приключениях маленькой и храброй Тины. В новом DLC нам предстоит сразиться с Федором Хранителем душ, который повелевает в своей горной крепости ордой заблудших душ. В этом игрокам помогут новые способности, оружие и снаряжение.

Изначально Tiny Tina's Wonderlands была эксклюзивом для Epic Games Store, где вышла 25 марта. Также шутер был выпущен на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. Molten Mirrors станет уже третьим дополнением к игре.