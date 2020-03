The Last Campfire

The Last Campfire NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Студия Hello Games, отметившаяся космическим симулятором No Man’s Sky, еще в 2018 году анонсировала свое новое приключение The Last Campfire. Сегодня она опубликовала свежий геймплей игры, показав главного героя и исследование локаций.

В The Last Campfire вы будете играть за уголек, который пытается вернуться домой. В пути вас ожидают встречи с обитателями необычного мира, странные события и коварные препятствия. Премьера новинки состоится только летом 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.