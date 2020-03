В сети появился эпичный ролик из демоверсии Resident Evil 3

Сегодня состоялся релиз State of Decay 2: Juggernaut Edition – улучшенной версии оригинальной игры со свежим контентом и графическими апгрейдами. К событию студия Undead Labs выпустила тематический...

Издание Juggernaut для State of Decay 2 уже доступно

Для Tales from the Borderlands выпустят переиздание и, возможно, сиквел

DLC Off The Grid для Two Point Hospital отложили

Новый трейлер The Riftbreaker – игры с элементами выживания, стратегии и RPG

Сессионный хоррор Dead by Daylight выйдет на мобильных платформах

Старт демо для всех состоится уже завтра в 20:00 по МСК на PC, PS4 и Xbox One. Если не хотите ждать, тогда можно провести следующие махинации: владельцам Xbox One необходимо поменять страну в настройках консоли на Новую Зеландию или Австралию, а для игры на PS4 нужно создать новый аккаунт с выбором соответствующего региона.

Авторы No Man’s Sky опубликовали новый геймплей The Last Campfire

Ctrl + стрелка вправо