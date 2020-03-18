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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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В сети появился эпичный ролик из демоверсии Resident Evil 3

Опубликовано: 6 час. 5 мин. назад
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Демоверсия улучшенной Resident Evil 3 уже доступна в некоторых странах и только на консолях. Как оказалось, представленный сюжетный отрывок завершается эпичным роликом, который пользователи опубликовали сегодня в интернете.

Старт демо для всех состоится уже завтра в 20:00 по МСК на PC, PS4 и Xbox One. Если не хотите ждать, тогда можно провести следующие махинации: владельцам Xbox One необходимо поменять страну в настройках консоли на Новую Зеландию или Австралию, а для игры на PS4 нужно создать новый аккаунт с выбором соответствующего региона.

Также не стоит забывать, что 27 марта девелоперы проведут открытое бета-тестирование Resident Evil: Resistance – мультиплеерного варианта Resident Evil 3. Событие будет длиться вплоть до 3 апреля, когда обе игры наконец выйдут на всех трех платформах.

Ending Demo Trailer
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