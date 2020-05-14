Анонсирована новая часть Paper Mario

Компания Nintendo внезапано анонсировала новую игру в подсерии Paper Mario, которая получила название The Origami King. Релиз состоится уже летом – 17 июля на Switch.

В Paper Mario: The Origami King Король Олли превратил принцессу Пич в оригами, а остальных выгнал из замка. Марио предстоит заручиться поддержкой Оливии и отправиться в путешествие по королевству с целью вернуть все на свои места. На пути его ждут картонные приспешники короля, а также различные головоломки. Благодаря умению Оливии «Руки тысячи приемов» Марио сможет растягивать и манипулировать окружающей средой.