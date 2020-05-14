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Анонсирована новая часть Paper Mario

Опубликовано: вчера, 17:28:48
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Компания Nintendo внезапано анонсировала новую игру в подсерии Paper Mario, которая получила название The Origami King. Релиз состоится уже летом – 17 июля на Switch.

В Paper Mario: The Origami King Король Олли превратил принцессу Пич в оригами, а остальных выгнал из замка. Марио предстоит заручиться поддержкой Оливии и отправиться в путешествие по королевству с целью вернуть все на свои места. На пути его ждут картонные приспешники короля, а также различные головоломки. Благодаря умению Оливии «Руки тысячи приемов» Марио сможет растягивать и манипулировать окружающей средой.

Announcement Trailer
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11 час. 25 мин. назад
Внезапно один из главных релизов лета анонсировали. Выглядит просто отлично, надеюсь, что и играться будет не хуже. В общем, вполне возможно, что перед вами претендент на следующий выпуск рубрики "Уголок Nintendo"
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