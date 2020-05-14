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RIDE 4 выйдет в октябре

Опубликовано: вчера, 12:56:05
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Компания Milestone в конце прошлого года анонсировала мотосимулятор RIDE 4, выпустив небольшой тизер. Теперь же разработчики опубликовали полноценный трейлер, в котором объявили и дату релиза игры. Проект выйдет 8 октября 2020 года на ПК (Steam), PlayStation 4 и Xbox One.

В RIDE 4 вас ждет обновленный режим Карьеры, которые отправит вас на различные испытания по всему миру, и новый режим Endurance, где представлены самые сложные гонки, с которыми справятся только лучшие виртуальные гонщики. Все модели байков в игре были воссозданы с нуля с применением системы автоматизированного проектирования и 3D-сканирования реальных моделей.

Release Date Announcement Trailer
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