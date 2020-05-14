Blightbound – новый данжен-кроулер от Devolver Digital

Компания Devolver Digital анонсировала новую игру под названием Blightbound, разработкой которой занимаются создатели Awesomenauts, Ronimo Games. Это многопользовательский данжен-кроулер с мрачной атмосферой, где одновременно может играть до трех человек в сетевом или локальном режиме.

Сюжет рассказывает о трех героях – воине, маге и ассасине, – что противостоят порождениям тумана Blight. Он вырвался из тела Теневого Колосса, которого десятилетия тому назад уничтожили отважные воины, и превратил всех склонных к злу в жутких монстров. Героям предстоит исследовать созданные вручную подземелья, сражаться с таинственными существами, собирать различные предметы и использовать свои классовые умения.

Blightbound выйдет в ранний доступ в Steam летом этого года.