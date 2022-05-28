Анонсировано продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order

Прямо сейчас в Анахайме в Калифорнии проходит Star Wars Celebration – ежегодный фестиваль, посвященный популярной франшизе. На нем фанатам показали дебютный трейлер продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order. Новинка выйдет под заголовком Survivor, а ее события развернутся спустя пять лет после конца оригинальной игры.

Разрабатывают проект, как и прежде, Respawn вместе с Lukasfilm Games под издательством EA. По словам авторов, в Star Wars Jedi: Survivor геймеры получат более кинематографичную историю и более динамичные сражения. О сюжете пока практически ничего не известно. В центре повествования вновь окажется Кэл Кестис. Он – один из немногих оставшихся джедаев. И чтобы не попасть в руки Империи, герою предстоит укрепить связь с Силой и обзавестись новыми союзниками.

Выход новинки ожидается в 2023 году на платформы PC, PS5 и Xbox Series X|S.