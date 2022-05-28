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roma911 Опубликовал roma911 2

Анонсировано продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order

Опубликовано: сегодня, 10:48:35, roma911
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Прямо сейчас в Анахайме в Калифорнии проходит Star Wars Celebration – ежегодный фестиваль, посвященный популярной франшизе. На нем фанатам показали дебютный трейлер продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order. Новинка выйдет под заголовком Survivor, а ее события развернутся спустя пять лет после конца оригинальной игры.

Разрабатывают проект, как и прежде, Respawn вместе с Lukasfilm Games под издательством EA. По словам авторов, в Star Wars Jedi: Survivor геймеры получат более кинематографичную историю и более динамичные сражения. О сюжете пока практически ничего не известно. В центре повествования вновь окажется Кэл Кестис. Он – один из немногих оставшихся джедаев. И чтобы не попасть в руки Империи, герою предстоит укрепить связь с Силой и обзавестись новыми союзниками.

Выход новинки ожидается в 2023 году на платформы PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 27)10 час. 7 мин. назад
Harkonnen писал(а):
Задолбали клепать игры в Эпоху Империи. Непонятно, чего все так носились с Люком Скайуокером если вот вам готовый уберджедай с командой который всех ситхов может одной левой избить. А еще же где-то летает Старкиллер со своей командой - тот вообще чуть не угробил Палпатина и два раза побеждал Вейдера... С логикой никто не дружит в Диснее уже давно. На Приказ 66, походу, все забили - по галактике после великой чистки шарятся толпы недобитых джедаев...
Зря ты так, игра хороша, есть потенциал. Наоборот становится интереснее, где-то даже пересекается с кинофильмами и актерами из фильмов.
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)10 час. 32 мин. назад
Задолбали клепать игры в Эпоху Империи. Непонятно, чего все так носились с Люком Скайуокером если вот вам готовый уберджедай с командой который всех ситхов может одной левой избить. А еще же где-то летает Старкиллер со своей командой - тот вообще чуть не угробил Палпатина и два раза побеждал Вейдера... С логикой никто не дружит в Диснее уже давно. На Приказ 66, походу, все забили - по галактике после великой чистки шарятся толпы недобитых джедаев...
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