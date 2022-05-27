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roma911 Опубликовал roma911 0

Sony анонсировала презентацию игр State of Play

Опубликовано: 2 час. 11 мин. назад, roma911
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Слухи о скором показе игр для консолей Sony оказались правдой. Компания рассказала о планах провести 30-минутную презентацию State of Play. И случится это уже совсем скоро, а именно 3 июня в 1:00 по киевскому времени.

Таким образом геймеров ждет насыщенный на события первый месяц лета. Помимо State of Play также ожидается презентация Xbox & Bethesda Games Showcase от Microsoft. Не стоит забывать и о Summer Game Fest, где по слухам покажут тизер GTA VI.

 

Скриншот игры Returnal

 

На State of Play ожидаются анонсы новых проектов компании и показ трейлеров к уже существующим. Также Sony расскажет об играх для PSVR2.

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