Sony анонсировала презентацию игр State of Play

Слухи о скором показе игр для консолей Sony оказались правдой. Компания рассказала о планах провести 30-минутную презентацию State of Play. И случится это уже совсем скоро, а именно 3 июня в 1:00 по киевскому времени.

Таким образом геймеров ждет насыщенный на события первый месяц лета. Помимо State of Play также ожидается презентация Xbox & Bethesda Games Showcase от Microsoft. Не стоит забывать и о Summer Game Fest, где по слухам покажут тизер GTA VI.

На State of Play ожидаются анонсы новых проектов компании и показ трейлеров к уже существующим. Также Sony расскажет об играх для PSVR2.