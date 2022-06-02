Анонсировано первое крупное DLC для Surviving The Aftermath

Издатель Paradox и разработчики из Iceflake Studios анонсировали выход первого крупного дополнения для Surviving The Aftermath с подзаголовком New Alliances. Релиза DLC осталось ждать меньше месяца, оно выйдет 16 июня.

Дополнение привнесет в Surviving The Aftermath новые задания, расширенную карту мира, на которой будут отображаться враги и звери, и секретные миссии. В последних игрокам придется устраивать саботажи, воровать и распространять пропаганду, чтобы влиять на общество. Все это позволит глубже погрузиться в динамическую карту мира и находить творческий подход к взаимодействию с другими обществами.

Surviving The Aftermath – это экономическая стратегия, где игрок должен построить колонию, которую нужно привести к процветанию. На пути к этой цели предстоит собирать ресурсы, исследовать окружающий мир и оберегать своих колонистов от внешних угроз.