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roma911 Опубликовал roma911 0
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Анонсировано первое крупное DLC для Surviving The Aftermath

Опубликовано: 2 час. 44 мин. назад
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Издатель Paradox и разработчики из Iceflake Studios анонсировали выход первого крупного дополнения для Surviving The Aftermath с подзаголовком New Alliances. Релиза DLC осталось ждать меньше месяца, оно выйдет 16 июня.

Дополнение привнесет в Surviving The Aftermath новые задания, расширенную карту мира, на которой будут отображаться враги и звери, и секретные миссии. В последних игрокам придется устраивать саботажи, воровать и распространять пропаганду, чтобы влиять на общество. Все это позволит глубже погрузиться в динамическую карту мира и находить творческий подход к взаимодействию с другими обществами.

Surviving The Aftermath – это экономическая стратегия, где игрок должен построить колонию, которую нужно привести к процветанию. На пути к этой цели предстоит собирать ресурсы, исследовать окружающий мир и оберегать своих колонистов от внешних угроз.

New Alliances - Announcement Trailer
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