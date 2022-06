Анонсировано первое крупное DLC для Surviving The Aftermath

ИГРЫ

Анонсированы новые приключения испанского Индианы Джонса

Исследователь-авантюрист Тад, косплеящий Индиану Джонса, готовится отправиться в новое путешествие. Разработчики из Gammera Nest представили дебютный трейлер игры Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet...