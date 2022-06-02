Анонсирован красочный рогалик для PC Inkbound

Студия Shiny Shoe, известная игрой Monster Train, представила анонсирующий трейлер своего нового проекта для PC – Inkbound.

В нем можно заметить красочную мультяшную графику и некоторые геймплейные элементы, которые немного напоминают Torchlight.

Inkbound представляет собой тактическую ролевую игру в жанре roguelike. В составе команды или в одиночку игрок перенесется в волшебный мир, где все, что написано чернилами становится реальностью. Ему предстоит отправиться в Атенеум – место всех когда-либо написанных историй.

Shiny Shoe обещают постоянно обновлять игру, добавляя в нее бесплатный контент. Релиз Inkbound ожидается в Steam в 2023 году.