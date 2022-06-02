НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
roma911 Опубликовал roma911 0

Анонсирован красочный рогалик для PC Inkbound

Опубликовано: 4 час. 10 мин. назад, roma911
Поделиться:  

Студия Shiny Shoe, известная игрой Monster Train, представила анонсирующий трейлер своего нового проекта для PC – Inkbound.

В нем можно заметить красочную мультяшную графику и некоторые геймплейные элементы, которые немного напоминают Torchlight.

Inkbound представляет собой тактическую ролевую игру в жанре roguelike. В составе команды или в одиночку игрок перенесется в волшебный мир, где все, что написано чернилами становится реальностью. Ему предстоит отправиться в Атенеум – место всех когда-либо написанных историй.

Shiny Shoe обещают постоянно обновлять игру, добавляя в нее бесплатный контент. Релиз Inkbound ожидается в Steam в 2023 году.

Вам также может быть интересно
Анонсировано продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order Прямо сейчас в Анахайме в Калифорнии проходит Star Wars Celebration – ежегодный фестиваль, посвященный популярной франшизе. На нем фанатам показали дебютный трейлер продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order... Анонсировано продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order Sony официально представила бесплатные игры июня для PS Plus Компания Sony официально представила бесплатные июньские игры, которые станут доступны подписчикам PS Plus. Как и ожидалось, утечки оказались верными, а потому... Sony официально представила бесплатные игры июня для PS Plus
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
48 мин. назад0Стало известно название следующей Dragon Age 1 час. 14 мин. назад0Раскрыта дата мировой премьеры Call of Duty: Modern Warfare II 2 час. 44 мин. назад0Анонсировано первое крупное DLC для Surviving The Aftermath 4 час. 10 мин. назад0Анонсирован красочный рогалик для PC Inkbound 7 час. 32 мин. назад0Страдающее Средневековье: новый трейлер градостроительного симулятора Manor Lords 8 час. 27 мин. назад0Анонсированы новые приключения испанского Индианы Джонса 9 час. 6 мин. назад0Cоциальная игра про волшебство в стиле Stardew Valley обзавелась страницей в Steam
Новости игр
Cоциальная игра про волшебство в стиле Stardew Valley обзавелась страницей в SteamИГРЫ Cоциальная игра про волшебство в стиле Stardew Valley обзавелась страницей в Steam Издатели Stardew Valley Chucklefish продолжают работу над очередным своим проектом – Witchbrook. У игры слегка обновился логотип, появились страницы в Steam и Twitter. Кроме того, авторы поделились... Актриса, сыгравшая Соню в Mortal Kombat 3, пожаловалась, что новый образ персонажа недостаточно сексуаленИГРЫ Актриса, сыгравшая Соню в Mortal Kombat 3, пожаловалась, что новый образ персонажа недостаточно сексуален Американская модель и актриса Керри Хоскинс, исполнившая роль Сони Блейд в культовом файтинге Mortal Kombat 3, посетовала на то, что ее героиня с годами лишилась своей сексуальности. Хоскинс отреагировала на твит... Вышел новый трейлер крупного дополнения для Total War: WARHAMMER IIIИГРЫ Вышел новый трейлер крупного дополнения для Total War: WARHAMMER III В этом году Total War: Warhammer 3 получит новое крупное дополнение с подзаголовком Immortal Empires. И сегодня, в рамках презентации Warhammer Skulls, студия Creative Assembly представила...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Страдающее Средневековье: новый трейлер градостроительного симулятора Manor LordsCtrl + стрелка вправо