Annapurna Interactive официально анонсировала первое и единственное DLC для приключенческого экшена Outer Wild, получившее название Echoes of the Eye. Его события вплетутся в уже существующий мир и повествование, где игрокам предстоит разгадать тайну новой аномалии. Релиз DLC состоится 28 сентября 2021 года на ПК (Steam и Epic Store), PS4 и Xbox One.

Также стало известно, что Nintendo Switch версия Outer Wilds станет доступна во время новогодних праздников.