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Дюка Опубликовал Дюка 5
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Демонстрация игрового процесса Stray

Опубликовано: 11 час. 7 мин. назад
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Annapurna Interactive впервые показала игровой процесс приключенческой игры Stray, где главным героем выступает бродячий кот, путешествующий по мрачному киберпанковому миру, населенному роботами. В ролике демонстрируется, как кот перемещается по городу, преодолевая различные препятствия, общается с его жителями, что становится возможным после встречи с дроном B12, и расправляется со слизняками.

К сожалению, в октябре этого года, как планировалось ренее, Stray не выйдет. Релиз игры состоится в начале 2022 года на ПК, PS4 и PS5.

Gameplay Walkthrough
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Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 18)2 час. 36 мин. назад
Атмосфера кончено на очень высоком уровне, очень красиво. Котика конечно очень жалко мне, я надеюсь он не умрёт в конце игры, иначе я в депрессию до конца жизни уйду.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)2 час. 44 мин. назад
Ох, какой большой потенциал для иммерсивности вижу я...
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 23 мин. назад
Выглядит прям очень хорошо, милота-красота. Как будет играться - пока не совсем ясно, но за визуал уже огромный плюс разработчикам, учитывая, что это совсем небольшая студия-новичок
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)8 час. 26 мин. назад
Картинка приятная, задумка интересная в таких декорациях, физика тела не похожа на утюг с лапками. Я доволенsmile
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