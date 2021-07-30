Демонстрация игрового процесса Stray

Annapurna Interactive впервые показала игровой процесс приключенческой игры Stray, где главным героем выступает бродячий кот, путешествующий по мрачному киберпанковому миру, населенному роботами. В ролике демонстрируется, как кот перемещается по городу, преодолевая различные препятствия, общается с его жителями, что становится возможным после встречи с дроном B12, и расправляется со слизняками.

К сожалению, в октябре этого года, как планировалось ренее, Stray не выйдет. Релиз игры состоится в начале 2022 года на ПК, PS4 и PS5.