Анонсирована игра по сериалу «Острые козырьки»

На портале IGN состоялся эксклюзивный анонс логического приключения на основе знаменитого британского сериала «Острые козырьки» под названием Peaky Blinders: Mastermind. В игре предстоит одновременно управлять шестью членами банды Шелби, каждый и которых обладает уникальными способностями. Томми запугивает, Артур бьется и выбивает двери, Полли дает взятки и взламывает замки, Джон занимается поджогами и также бьется, Эйда отвлекает внимание, а Финн может незаметно подкрасться и очистить карманы. Комбинируя умения героев, вам предстоит решать сложные задание за короткий промежуток времени.

Релиз Peaky Blinders: Mastermind ожидается летом 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Разработчиком выступает Futurlab, а издателем – Curve Digital.