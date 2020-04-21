НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
401
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (12)

Анонсирована игра по сериалу «Острые козырьки»

Опубликовано: вчера, 18:23:13
Поделиться:  

На портале IGN состоялся эксклюзивный анонс логического приключения на основе знаменитого британского сериала «Острые козырьки» под названием Peaky Blinders: Mastermind. В игре предстоит одновременно управлять шестью членами банды Шелби, каждый и которых обладает уникальными способностями. Томми запугивает, Артур бьется и выбивает двери, Полли дает взятки и взламывает замки, Джон занимается поджогами и также бьется, Эйда отвлекает внимание, а Финн может незаметно подкрасться и очистить карманы. Комбинируя умения героев, вам предстоит решать сложные задание за короткий промежуток времени.

Релиз Peaky Blinders: Mastermind ожидается летом 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Разработчиком выступает Futurlab, а издателем – Curve Digital.

Official Reveal Trailer
Gameplay Reveal
Вам также может быть интересно
Анонс XCOM: Chimera Squad 2K Games и Firaxis внезапно анонсировали новую игру в серии XCOM, получившую название XCOM: Chimera Squad, релиз которой состоится уже 24 апреля на ПК. Ее события разворачиваются спустя многие годы после XCOM 2... Анонс XCOM: Chimera Squad Количество консолей PS5 в первый год может быть ограничено Согласно отчету Bloomberg, компания Sony планирует произвести меньшее количество консолей PS5 в первый год, по сравнению с тем, как было с PS4. Несмотря на то, что производственные мощности не затронуты, проблемы, возникшие из-за COVID-19... Количество консолей PS5 в первый год может быть ограничено
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 18:23:130Анонсирована игра по сериалу «Острые козырьки» вчера, 16:18:550Desperados III теперь с датой релиза вчера, 13:52:020Релиз Death Stranding на ПК перенесли 20.04.2020 16:39:063Xbox One X в стилистике Cyberpunk 2077 20.04.2020 09:42:481System Shock 3 все еще в разработке 17.04.2020 09:42:0316Тизер ремастера Crysis 16.04.2020 21:04:272Observer: System Redux оказался ремастером
Новости игр
Ремейк SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom получил дату релизаИГРЫ Ремейк SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom получил дату релиза THQ Nordic сообщила дату релиза игры SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Выход проекта состоится 23 июня 2020 года, а предзаказать в цифре его можно уже сейчас при желании поиграть на Xbox One и ПК... Desperados III теперь с датой релизаИГРЫ Desperados III теперь с датой релиза Компания THQ Nordic назвала дату релиза тактической стратегии Desperados III, а также выпустила новый трейлер. Игра появится 16 июня 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Уже сейчас можно оформить предварительный заказ... Релиз Death Stranding на ПК перенеслиИГРЫ Релиз Death Stranding на ПК перенесли Kojima Productions через Твиттер сообщили о том, что ПК-версия «симулятора курьера» Death Stranding выйдет позже намеченного срока. Изначально ожидалось, что пользователи ПК получат игру 2 июня 2020 года, но теперь...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Desperados III теперь с датой релизаCtrl + стрелка вправо