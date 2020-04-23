Оценки XCOM: Chimera Squad

Уже завтра выйдет недавно анонсированная XCOM: Chimera Squad, события которой разворачиваются через пять лет после XCOM 2, и в сети появились первые оценки. В основном зарубежные журналисты хвалят наличие новых тактических решений и механик, включая фазу Breach (позволяет расставлять юнитов в определенных точках в начале каждой операции) и возможность совмещать умения бойцов. Однако не хватает разнообразия в миссиях, как и новых врагов, а также отсутствуют некоторые успешные элементы прошлых частей от Firaxis Games.

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