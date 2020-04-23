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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Оценки XCOM: Chimera Squad

Опубликовано: вчера, 17:43:48
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Уже завтра выйдет недавно анонсированная XCOM: Chimera Squad, события которой разворачиваются через пять лет после XCOM 2, и в сети появились первые оценки. В основном зарубежные журналисты хвалят наличие новых тактических решений и механик, включая фазу Breach (позволяет расставлять юнитов в определенных точках в начале каждой операции) и возможность совмещать умения бойцов. Однако не хватает разнообразия в миссиях, как и новых врагов, а также отсутствуют некоторые успешные элементы прошлых частей от Firaxis Games.

 

Скриншот игры XCOM: Chimera Squad

 

Оценки:

  • AusGamers – 75
  • CGMagazine – 85
  • DarkStation – 70
  • Destructoid – 75
  • DualShockers – 80
  • Game Informer – 80
  • GamesRadar+ – 80
  • Gaming Nexus – 85
  • God is a Geek – 75
  • Guardian – 80
  • IGN – 70
  • Metro GameCentral – 80
  • PC Gamer – 72
  • PC Games – 70
  • PCGamesN – 80
  • Screen Rant – 90
  • Shacknews – 80
  • Stevivor – 85
  • USgamer – 70
  • Wccftech – 85
  • Worth Playing – 85
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Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)вчера, 18:13:28
Пока все со стороны выглядит очень неплохо. Анонсированая внезапно и без лишнего пафоса (тизеры, загадки, "утечки") неномерная часть с кучей интересных фич, которая в итоге получает хорошие оценки от прессы. И по гуманной пока что цене. Завтра-послезавтра гляну отзывы в Steam и если и там все будет хорошо, то возьму.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 17:52:10
Для 10$/500 рублей - сойдёт. Некоторые просто пытаются сравнивать низкобюджетный спин-офф с полноценной ААА-игрой, как номерные части ремейка XCOM
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