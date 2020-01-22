Анонс Project: MARA – новый хоррор от Ninja Theory

Студия Ninja Theory, занимающаяся сейчас мультиплеерным шутером Bleeding Edge и сюжетным приключением Senua's Saga: Hellblade II, анонсировала сегодня еще одну игру – хоррор под рабочим названием Project: MARA. О платформах и примерной дате выхода новинки пока ничего не сообщается.

Project: MARA является экспериментом девелоперов, которые хотят опробовать иные способы повествования. Они собираются продемонстрировать более «приземленные» хоррор-элементы, основанные на впечатлениях реальных людей. Чтобы добиться по-настоящему живой атмосферы, разработчики провели глубокий анализ человеческих эмоций. Известно, что в игре будет лишь один протагонист и одна локация.