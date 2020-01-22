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Mypulse Опубликовал Mypulse 1

Анонс Project: MARA – новый хоррор от Ninja Theory

Опубликовано: 22.01.2020 18:38:57, Mypulse
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Студия Ninja Theory, занимающаяся сейчас мультиплеерным шутером Bleeding Edge и сюжетным приключением Senua's Saga: Hellblade II, анонсировала сегодня еще одну игру – хоррор под рабочим названием Project: MARA. О платформах и примерной дате выхода новинки пока ничего не сообщается.

Project: MARA является экспериментом девелоперов, которые хотят опробовать иные способы повествования. Они собираются продемонстрировать более «приземленные» хоррор-элементы, основанные на впечатлениях реальных людей. Чтобы добиться по-настоящему живой атмосферы, разработчики провели глубокий анализ человеческих эмоций. Известно, что в игре будет лишь один протагонист и одна локация.

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Shtefan (уровень 25)вчера, 09:14:45
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