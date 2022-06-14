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roma911 Опубликовал roma911 0
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Анонсирован ремастер Commandos 3

Опубликовано: 38 мин. назад
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Издательство Kalypso Media решило порадовать поклонников серии игр Commandos внезапным анонсом ремастера Commandos 3, вышедшей еще в 2003 году. В специальном трейлере проекта, получившего подзаголовок HD Remaster, можно заметить улучшенные текстуры и модели, которые авторы переделали с нуля. Также были изменены интерфейс и управление, чтобы соответствовать современным стандартам.

Ожидается и переработка ИИ, а также мультиплеер, в котором со старта будет несколько режимов: дезматч и захват флага.

В Commandos 3: HD Remaster игроки берут под свое управление отряд бойцов, которых нужно провести через несколько опасных кампаний. Игра представляет собой изометрическую стратегию в реальном времени.

Commandos 3 HD Remaster должна выйти до этого года на PC и в составе Game Pass.

HD Remaster Trailer
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