Анонсирован ремастер Commandos 3

Издательство Kalypso Media решило порадовать поклонников серии игр Commandos внезапным анонсом ремастера Commandos 3, вышедшей еще в 2003 году. В специальном трейлере проекта, получившего подзаголовок HD Remaster, можно заметить улучшенные текстуры и модели, которые авторы переделали с нуля. Также были изменены интерфейс и управление, чтобы соответствовать современным стандартам.

Ожидается и переработка ИИ, а также мультиплеер, в котором со старта будет несколько режимов: дезматч и захват флага.

В Commandos 3: HD Remaster игроки берут под свое управление отряд бойцов, которых нужно провести через несколько опасных кампаний. Игра представляет собой изометрическую стратегию в реальном времени.

Commandos 3 HD Remaster должна выйти до этого года на PC и в составе Game Pass.