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Jurassic World Evolution 2 получила крупнейшее дополнение

Опубликовано: 1 час. 57 мин. назад
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Jurassic World Evolution 2, игра про создание зоопарка из динозавров и создание подходящих для их жизни условий, получила новое дополнение Dominion Biosyn. Оно стало крупнейшим в истории игры, и в честь его выхода студия Frontier Developments представила публике релизный трейлер.

В Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn игроки получат новую кампанию, основанную на событиях фильма «Мир Юрского периода: Господство». По ходу прохождения они встретят таких персонажей как Клэр Диринг, Алана Гранта и Элли Сэттлер. Главная задача кампании – строительство нового исследовательского центра.

В Dominion Biosyn также появятся совершенно новые виды динозавров, например Теризинозавр. Их можно будет создать после раскопки геномов в янтарных шахтах. Jurassic World Evolution 2 часто ругали за неудобную систему перемещения персонала по парку, но Frontier Developments прислушалась к фанатам и сильно улучшила ее.

К другим изменениям можно отнести невидимые заборы для лучшего контроля динозавров и новый сценарий в режиме «Теория Хаоса», при создании которого авторы вдохновлялись фильмом.

Dominion Biosyn уже доступно владельцам PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Dominion Biosyn Expansion | Launch Trailer
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