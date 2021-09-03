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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Еще три трейлера персонажей Diablo II: Resurrected

Опубликовано: вчера, 20:41:43
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Blizzard Entertainment продолжает знакомить аудиторию с героями Diablo II: Resurrected – ремастера знаменитой экшен-RPG. Ранее разработчики выпустили трейлеры варвара и волшебницы, а теперь свои ролики получили паладин, амазонка и друид.

Первый персонаж умеет драться вблизи, использовать молнии и накладывать ауры с положительным эффектом. Вторая полагается на луки или метательные копья, а избегать вражеских ударов ей помогает повышенное уклонение. Друид же способен превращаться в разных зверей, у которых различаются характеристики.

Diablo II: Resurrected выйдет 23 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

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