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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0

Анонсирован психологический триллер Aftermath

Опубликовано: 49 мин. назад, Jiburagan
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Итальянская студия One O One Games совместно с издательством META Publishing представили новую игру под названием Aftermath. Проект позиционируется как психологический триллер и расскажет историю талантливой ученой-астронавтки по имени Чарли Грей. После возвращения на землю, которому сопутствовали некие таинственные печальные события, героиня оказалась в заброшенном, раздробленном мире. Ей предстоит отправиться на поиски своей дочери и столкнуться на пути с странными и загадочными созданиями.

Aftermath выйдет на ПК, Xbox Series X/SPlayStation 4, и PlayStation 5.

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