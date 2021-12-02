Анонсирован психологический триллер Aftermath

Итальянская студия One O One Games совместно с издательством META Publishing представили новую игру под названием Aftermath. Проект позиционируется как психологический триллер и расскажет историю талантливой ученой-астронавтки по имени Чарли Грей. После возвращения на землю, которому сопутствовали некие таинственные печальные события, героиня оказалась в заброшенном, раздробленном мире. Ей предстоит отправиться на поиски своей дочери и столкнуться на пути с странными и загадочными созданиями.

Aftermath выйдет на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 4, и PlayStation 5.

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