Анонсирован психологический триллер Aftermath

Итальянская студия One O One Games совместно с издательством META Publishing представили новую игру под названием Aftermath. Проект позиционируется как психологический триллер и расскажет историю талантливой ученой-астронавтки по имени Чарли Грей. После возвращения на землю, которому сопутствовали некие таинственные печальные события, героиня оказалась в заброшенном, раздробленном мире. Ей предстоит отправиться на поиски своей дочери и столкнуться на пути с странными и загадочными созданиями.
Aftermath выйдет на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 4, и PlayStation 5.