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Анонсирован порт Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Опубликовано: 11 час. 24 мин. назад
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Сегодня проходит Star Wars Celebration, на котором собрались тысячи фанатов, чтобы первыми увидеть анонсы новых проектов по любимой вселенной. Одним из них стал порт Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords для Nintendo Switch, который выйдет уже 8 июня.

Его разрабатывают Aspyr совместно с Lucasfilm Games. В версии для портативной консоли появятся HD-ролики, улучшенные текстуры, интерфейс и разрешение. Также после релиза игроки получат бесплатное DLC, в которое войдут новые диалоги и измененная концовка.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords вышла еще в 2004 году. Ее события разворачиваются спустя примерно пять лет после финала первой части. Ситхи открыли охоту на джедаев и практически уничтожили их. Республика находится на гране краха. Впрочем, одному из последних известных джедаев удалось выбраться из смертельной ловушки и выжить. От него зависит судьба галактики. За него и предстоит сыграть игрокам.

Announcement Trailer - Nintendo Switch
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