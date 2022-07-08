НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
Nickless Опубликовал Nickless 0

Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods

Опубликовано: 3 час. 12 мин. назад, Nickless
Поделиться:  

Студия Passtech Games, известная по игре Curse of the Dead Gods, анонсировала свой новый проект – Ravenswatch. Это рогалик, главными героями которого станут герои европейского фольклора и детских сказок: Красная Шапочка, Снежная Королева, Беовульф и Гамельнский крысолов.

Играть в Ravenswatch можно как одному, так и вчетвером. Авторы обещают интенсивные бои в реальном времени с глубоким геймплеем и высокой реиграбельностью.

Ravenswatch разрабатывается для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и будет доступна в раннем доступе на PC в 2023 году.

Вам также может быть интересно
Overwatch 2 полностью заменит первую часть в день выхода Фанаты больше не смогут играть в первый Overwatch с выходом в релиз второй части 4 октября. Об этом сообщил геймдиректор проекта Аарон Келлер, отвечая на вопросы в Reddit... Overwatch 2 полностью заменит первую часть в день выхода Релиз Forspoken снова перенесен – игра выйдет в 2023 году Издательство Square Enix и студия Luminous Productions официально сообщили об очередном переносе релиза Forspoken. Теперь игру планируют выпустить 24 января 2023 года. Forspoken – экшен-RPG, действие которой происходит... Релиз Forspoken снова перенесен – игра выйдет в 2023 году
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 46 мин. назад0Состоялся анонс пошаговой стратегии Crown Wars: The Black Prince 2 час. 59 мин. назад0Авторы Clash: Artifacts of Chaos впервые представили геймплей проекта 3 час. 12 мин. назад0Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods 3 час. 27 мин. назад0Выпущен новый геймплейный трейлер стратегии War Hospital 3 час. 53 мин. назад0В Baldur’s Gate 3 появились барды и гномы 4 час. 8 мин. назад0Новый трейлер WRC Generations посвятили гибридным автомобилям 4 час. 28 мин. назад0Выпущен новый трейлер Blood Bowl 3 с разъяснениями «для чайников»
Новости игр
Bandai Namco показала геймплей Digimon SurviveИГРЫ Bandai Namco показала геймплей Digimon Survive Издательство Bandai Namco решило порадовать поклонников вселенной дигимонов, выпустив геймплейный трейлер Digimon Survive. В нем предлагается взглянуть на то, как выглядит смесь визуального романа и тактической RPG... В новом трейлере God of War: Ragnarok раскрыли дату выхода игрыИГРЫ В новом трейлере God of War: Ragnarok раскрыли дату выхода игры Sony Interactive Entertainment опубликовала новый кинематографический трейлер God of War: Ragnarok. Как стало известно из ролика, получившего название «Отец и сын», игра выйдет 9 ноября на PS4 и PS5... Авторы Clash: Artifacts of Chaos впервые представили геймплей проектаИГРЫ Авторы Clash: Artifacts of Chaos впервые представили геймплей проекта Студия ACE Team представила новый трейлер Clash: Artifacts of Chaos – духовного наследника Zeno Clash. В свежем ролике можно впервые оценить игровой процесс проекта. Clash: Artifacts of Chaos – красочный экшен, действие которого происходит...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Выпущен новый геймплейный трейлер стратегии War HospitalCtrl + стрелка вправо