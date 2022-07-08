Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods

Студия Passtech Games, известная по игре Curse of the Dead Gods, анонсировала свой новый проект – Ravenswatch. Это рогалик, главными героями которого станут герои европейского фольклора и детских сказок: Красная Шапочка, Снежная Королева, Беовульф и Гамельнский крысолов.

Играть в Ravenswatch можно как одному, так и вчетвером. Авторы обещают интенсивные бои в реальном времени с глубоким геймплеем и высокой реиграбельностью.

Ravenswatch разрабатывается для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и будет доступна в раннем доступе на PC в 2023 году.