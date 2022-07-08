Выпущен новый геймплейный трейлер стратегии War Hospital

Студия Brave Lamb в рамках шоу Nacon Connect представила новый трейлер War Hospital. В ролике представлены сцены игрового процесса, ветки развития и другие элементы геймплея, с которыми нам предстоит столкнуться во время прохождения.

War Hospital – военная стратегия, рассказывающая историю майора Генри Уэллса, отставного военного медика, которому доведется возглавить полевой госпиталь во время Первой мировой войны. Игрокам предстоит принимать тяжелые и неочевидные решения, которые тем или иным образом отразятся на будущем.

Игра выйдет в начале 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.