НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
501
Nickless Опубликовал Nickless 0
Общая информацияНовости (1)Видео (3)Скриншоты (5)

Выпущен новый геймплейный трейлер стратегии War Hospital

Опубликовано: 3 час. 29 мин. назад
Поделиться:  

Студия Brave Lamb в рамках шоу Nacon Connect представила новый трейлер War Hospital. В ролике представлены сцены игрового процесса, ветки развития и другие элементы геймплея, с которыми нам предстоит столкнуться во время прохождения.

War Hospital – военная стратегия, рассказывающая историю майора Генри Уэллса, отставного военного медика, которому доведется возглавить полевой госпиталь во время Первой мировой войны. Игрокам предстоит принимать тяжелые и неочевидные решения, которые тем или иным образом отразятся на будущем.

Игра выйдет в начале 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Commented Gameplay Trailer
Вам также может быть интересно
Overwatch 2 полностью заменит первую часть в день выхода Фанаты больше не смогут играть в первый Overwatch с выходом в релиз второй части 4 октября. Об этом сообщил геймдиректор проекта Аарон Келлер, отвечая на вопросы в Reddit... Overwatch 2 полностью заменит первую часть в день выхода Релиз Forspoken снова перенесен – игра выйдет в 2023 году Издательство Square Enix и студия Luminous Productions официально сообщили об очередном переносе релиза Forspoken. Теперь игру планируют выпустить 24 января 2023 года. Forspoken – экшен-RPG, действие которой происходит... Релиз Forspoken снова перенесен – игра выйдет в 2023 году
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 48 мин. назад0Состоялся анонс пошаговой стратегии Crown Wars: The Black Prince 3 час. 1 мин. назад0Авторы Clash: Artifacts of Chaos впервые представили геймплей проекта 3 час. 14 мин. назад0Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods 3 час. 29 мин. назад0Выпущен новый геймплейный трейлер стратегии War Hospital 3 час. 55 мин. назад0В Baldur’s Gate 3 появились барды и гномы 4 час. 10 мин. назад0Новый трейлер WRC Generations посвятили гибридным автомобилям 4 час. 30 мин. назад0Выпущен новый трейлер Blood Bowl 3 с разъяснениями «для чайников»
Новости игр
Состоялся анонс пошаговой стратегии Crown Wars: The Black PrinceИГРЫ Состоялся анонс пошаговой стратегии Crown Wars: The Black Prince Компания-разработчик Artefacts Studio в рамках выставки Nacon Connect анонсировала пошаговую стратегию с ролевыми элементами Crown Wars: The Black Prince. Действие игры происходит в эпоху Столетней войны... В новом ролике по Hell is Us рассказали о создании мира игрыИГРЫ В новом ролике по Hell is Us рассказали о создании мира игры Мистический экшен Hell is Us побывал на выставке Nacon Connect с новым роликом. В нем выступил креативный директор Джонатан Жак-Белльтет, который показал несколько... Анонсирован ремейк Lollipop ChainsawИГРЫ Анонсирован ремейк Lollipop Chainsaw Йошими Ясуда – бывший глава Kadokawa Games, которая издала слэшер Lollipop Chainsaw. В мае этого года разработчик ушел из компании, основав собственную студию под названием Dragami Games. Сразу после этого...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
В Baldur’s Gate 3 появились барды и гномыCtrl + стрелка вправо