Анонсирован Ghost Recon Frontline

Во время прямой трансляции, посвященной 20-летию серии Ghost Recon, состоялся анонс нового проекта – Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline. Это будет free-2-play PVP шутер с большим упором на тактический геймплей, продвинутую систему классов и широкий выбор средств поддержки. Разработчики стараются сделать так, чтобы игроки могли находить самые разнообразные способы достижения победы, используя не только мастерство точно стрелять, но и хитрость.

Шутер Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline будет доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One с поддержкой кросс-платформенного геймплея. Закрытое тестирование стартует совсем скоро на ПК, но, к сожалению, поучаствовать в нем смогут лишь игроки с весьма ограниченного списка стран. Ознакомиться с ним вы можете на официальном сайте игры, где также можно оставить заявку на участие в нем.