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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Анонсирован Ghost Recon Frontline

Опубликовано: вчера, 20:57:24
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Во время прямой трансляции, посвященной 20-летию серии Ghost Recon, состоялся анонс нового проекта – Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline. Это будет free-2-play PVP шутер с большим упором на тактический геймплей, продвинутую систему классов и широкий выбор средств поддержки. Разработчики стараются сделать так, чтобы игроки могли находить самые разнообразные способы достижения победы, используя не только мастерство точно стрелять, но и хитрость.

Шутер Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline будет доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One с поддержкой кросс-платформенного геймплея. Закрытое тестирование стартует совсем скоро на ПК, но, к сожалению, поучаствовать в нем смогут лишь игроки с весьма ограниченного списка стран. Ознакомиться с ним вы можете на официальном сайте игры, где также можно оставить заявку на участие в нем.

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Знаток игр
Mihailkozlov (уровень 12)6 час. 2 мин. назад
Убили ещё одну серию сделали из хорошей игры тупой пап.
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)вчера, 22:09:32
Очередная командная стрелялка. Ну ОК. Они решили отметить годовщину серии, которая начиналась как ультракрутая тактическая игра, превратив ее в командную пыщь-пыщь-ололо.
Я бы больше обрадовался хорошей тактической сюжетке с видом от первого-третьего лица. Может, развитию идей Future Soldier.
Печально не то, что старые франшизы тихо умирают. Печально то, что новые не появляются.
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