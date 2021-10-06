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Оценки Far Cry 6

Опубликовано: 1 час. 25 мин. назад
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Завтра состоится релиз шутера Far Cry 6, однако эмбарго на публикацию обзоров спало уже сегодня. Предлагаем ознакомиться с оценками, которые поставили игре зарубежные издания, а также узнать мнение нашего портала.

Хвалят проект за веселье, присущее серии, глубокие возможности кастомизации, большое количество активностей в открытом мире, а также за хорошую актерскую игру Джанкарло Эспозито, выступающего в роли главного протагониста. Минусы привычные – некоторые технические проблемы и искусственный интеллект врагов. Однако основным, за что снижают итоговую оценку, является отсутствие каких-либо глобальных нововведений.

 

Скриншот игры Far Cry 6

 

Оценки:

  • COGconnected – 85
  • GameByte – 70
  • CGMagazine – 90
  • Game Revolution – 65
  • Gamepressure – 85
  • Gamer.no – 50
  • Gamers Heroes – 85
  • GAMINGbible – 60
  • GamingTrend – 85
  • God is a Geek – 90
  • Checkpoint Gaming – 90
  • Jeuxvideo.com – 80
  • EGM – 40
  • NME – 80
  • PC Gamer – 75
  • PC Invasion – 80
  • Player 2 – 91
  • TheGamer – 80
  • Shacknews – 80
  • Screen Rant – 80
  • Stevivor – 45
  • TrueGaming – 90
  • VGC – 40
  • Worth Playing – 81
  • XGN – 70
  • ZTGD – 85
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