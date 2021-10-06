Оценки Far Cry 6

Завтра состоится релиз шутера Far Cry 6, однако эмбарго на публикацию обзоров спало уже сегодня. Предлагаем ознакомиться с оценками, которые поставили игре зарубежные издания, а также узнать мнение нашего портала.

Хвалят проект за веселье, присущее серии, глубокие возможности кастомизации, большое количество активностей в открытом мире, а также за хорошую актерскую игру Джанкарло Эспозито, выступающего в роли главного протагониста. Минусы привычные – некоторые технические проблемы и искусственный интеллект врагов. Однако основным, за что снижают итоговую оценку, является отсутствие каких-либо глобальных нововведений.

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