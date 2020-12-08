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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Анонс западного релиза Persona 5 Strikers

Опубликовано: вчера, 17:38:34
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Издательство SEGA и студия Atlus после всех утечек наконец-то официально анонсировали западную версию Persona 5 Strikers. В честь этого разработчики выпустили трейлер игры, показывающий сюжетную завязку и боевую систему.

Упомянутый проект относится к жанру hack & slash и своим геймплеем напоминает серию Dynasty Warriors. Пользователи будут управлять разными персонажами и применять их уникальные умения для уничтожения толп врагов. Что касается сюжета, то события Strikers разворачиваются спустя полгода после истории Persona 5. Призрачные Воры должны расследовать серию загадочных событий, которые произошли на территории всей Японии.

Игра выйдет на Западе 23 февраля 2021 года на ПК, PS4 и Nintendo Switch.

Western Announcement Trailer
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