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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Подробная геймплейная демонстрация Hitman III

Опубликовано: вчера, 16:46:34
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Студия IO Interactive опубликовала свежий трейлер Hitman III. В нем сделан своеобразный экскурс по геймплейным механикам, реализованным в грядущей игре.

Пользователям рассказывают, что в третьей части перезапущенной франшизы Агент 47 будет путешествовать по миру и убивать цели разными интересными методами. Он по-прежнему волен применять огнестрельное оружие или действовать скрытно. В последнем случае главному герою придется использовать маскировку, пробираться сквозь открытые окна, искать карты доступа, ключи, отключать камеры и так далее.

Hitman III выйдет 20 января 2021 года на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и Series X.

Gameplay Trailer
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Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)вчера, 20:17:04
Годно, самый лысый и элегантный киллер возвращается, но надеюсь сюжет нормальными роликами подавать будут, а не позорными картинками, как в прошлой части. Ну и по традиции - если у вас есть 1 и 2 сезоны, то их можно импортировать в 3-ий. Сохранения, прогресс и прочее 2 сезона(при его наличии) также автоматически перекочуют в 3-ий.
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 18:39:49
в поряде, особенно когда играешь в режиме устранения от якобы несчастного случая
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 16:49:33
А также на Nintendo Switch в облачном сервисе Nintendo.
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