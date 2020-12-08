Подробная геймплейная демонстрация Hitman III

Студия IO Interactive опубликовала свежий трейлер Hitman III. В нем сделан своеобразный экскурс по геймплейным механикам, реализованным в грядущей игре.

Пользователям рассказывают, что в третьей части перезапущенной франшизы Агент 47 будет путешествовать по миру и убивать цели разными интересными методами. Он по-прежнему волен применять огнестрельное оружие или действовать скрытно. В последнем случае главному герою придется использовать маскировку, пробираться сквозь открытые окна, искать карты доступа, ключи, отключать камеры и так далее.

Hitman III выйдет 20 января 2021 года на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и Series X.