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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Судьба Ви в релизном трейлере Cyberpunk 2077

Опубликовано: вчера, 19:32:18
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CD Projekt RED опубликовала релизный трейлер Cyberpunk 2077. Он получился, на удивление, меланхоличным. Ролик показывает сюжетный эпизод, когда Ви чуть не умер, но его вылечили. Видимо, именно тогда в голову главного героя установили чип с цифровым призраком Джонни Сильверхенда.

Видео также показывает персонажей, которые фигурируют в сюжете игры. К таковым, например, относится Джуди Альварес, с которой протагонист разговаривает на крыше.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже появятся версии для PS5, Xbox Series X и Series S.

Official Launch Trailer [RUS]
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Идеальный футболист
Gerrard (уровень 18)вчера, 21:01:32
Прометей писал(а):
Песня из трейлера:
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Только хотел спросить, как называется) Спасибо!
Игровой разум
Прометей (уровень 29)вчера, 20:36:10
Песня из трейлера:
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