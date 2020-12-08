Судьба Ви в релизном трейлере Cyberpunk 2077

CD Projekt RED опубликовала релизный трейлер Cyberpunk 2077. Он получился, на удивление, меланхоличным. Ролик показывает сюжетный эпизод, когда Ви чуть не умер, но его вылечили. Видимо, именно тогда в голову главного героя установили чип с цифровым призраком Джонни Сильверхенда.

Видео также показывает персонажей, которые фигурируют в сюжете игры. К таковым, например, относится Джуди Альварес, с которой протагонист разговаривает на крыше.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже появятся версии для PS5, Xbox Series X и Series S.