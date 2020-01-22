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Геймплей Lost Words: Beyond the Page – новая история от Рианны Пратчетт

Опубликовано: 22.01.2020 17:50:23
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Приключенческая головоломка Lost Words: Beyond the Page обзавелась свежим геймплейным трейлером в ходе церемонии NY Videogame Awards 2020. Нам показали несколько локаций сказочного мира Эстория, а также напомнили о ключевой игровой механике, что искусно связывает геймплей и повествование.

В Lost Words: Beyond the Page вы будете играть за девочку по имени Иззи, которая использует свой дневник и слова для преодоления различных препятствий. Вас ожидает необычная история, где реальность и воображение переплетаются.

Автором сюжета выступает небезызвестная Рианна Пратчетт. Премьера Lost Words: Beyond the Page запланирована на 2020 год для PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

NY Videogame Awards Gameplay Trailer
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