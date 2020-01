Геймплей Lost Words: Beyond the Page – новая история от Рианны Пратчетт

Lost Words: Beyond the Page

Lost Words: Beyond the Page NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Приключенческая головоломка Lost Words: Beyond the Page обзавелась свежим геймплейным трейлером в ходе церемонии NY Videogame Awards 2020. Нам показали несколько локаций сказочного мира Эстория, а также напомнили о ключевой игровой механике, что искусно связывает геймплей и повествование.

В Lost Words: Beyond the Page вы будете играть за девочку по имени Иззи, которая использует свой дневник и слова для преодоления различных препятствий. Вас ожидает необычная история, где реальность и воображение переплетаются.

Автором сюжета выступает небезызвестная Рианна Пратчетт. Премьера Lost Words: Beyond the Page запланирована на 2020 год для PC, PS4, Xbox One и NSwitch.