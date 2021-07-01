Анонс и дата релиза Ghost of Tsushima Director’s Cut

Sony и Sucker Punch Productions анонсировали Ghost of Tsushima Director’s Cut. Это режиссерская версия самурайского экшена, главным новшеством которой станет сюжетная глава «Остров Ики». В ней Дзин Сакай отправится освобождать упомянутую локацию близ Цусими от монгольских захватчиков. Постепенно история обретет личный характер и напомнит о тяжком прошлом главного героя.

Помимо этого, Ghost of Tsushima Director’s Cut включает разнообразные улучшения и исправления. А на PS5 самурайский экшен вкупе с дополнением «Остров Ики» отметятся поддержкой тактильной отдачи, 3D-звука, адаптивных триггеров и 4К-разрешения.

Ghost of Tsushima Director’s Cut выйдет 20 августа на PlayStation 4 и PlayStation 5.