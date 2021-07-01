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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Анонс и дата релиза Ghost of Tsushima Director’s Cut

Опубликовано: 9 час. 18 мин. назад
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Sony и Sucker Punch Productions анонсировали Ghost of Tsushima Director’s Cut. Это режиссерская версия самурайского экшена, главным новшеством которой станет сюжетная глава «Остров Ики». В ней Дзин Сакай отправится освобождать упомянутую локацию близ Цусими от монгольских захватчиков. Постепенно история обретет личный характер и напомнит о тяжком прошлом главного героя.

Помимо этого, Ghost of Tsushima Director’s Cut включает разнообразные улучшения и исправления. А на PS5 самурайский экшен вкупе с дополнением «Остров Ики» отметятся поддержкой тактильной отдачи, 3D-звука, адаптивных триггеров и 4К-разрешения.

Ghost of Tsushima Director’s Cut выйдет 20 августа на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Announcement Trailer
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новыестарые3 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 51 мин. назад
andystorm писал(а):
Кстати, в конце трейлера на коробках не написано Only on Playstation. Может это такой намёк что игра на пк выйдет?
эту надпись еще несколько месяцев назад убрали с коробок, но пока никаких даже слухов не было. На очереди, судя по финансовому отчёту Сони, Uncharted 4 на ПК, да и тот неизвестно когда.
Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)8 час. 40 мин. назад
Кстати, в конце трейлера на коробках не написано Only on Playstation. Может это такой намёк что игра на пк выйдет?
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 3 мин. назад
Стоимость апгрейда для владельцев оригинальной Ghost of Tsushima до Director's Cut на PS4 - 20$, стоимость апгрейда для владельцев оригинала на PS4 до Director's Cut на PS5 -30$, если вы купили Director's Cut на PS4, апгрейд её до PS5-версии тоже не бесплатный, он обойдется в 10$
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