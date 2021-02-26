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Дюка Опубликовал Дюка 0

Анонс двух мобильных игр в мире Final Fantasy 7

Опубликовано: 14 мин. назад, Дюка
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Помимо анонса PS5-версии Final Fantasy VII Remake, который состоялся во время трансляции State of Play, компания Square Enix дополнительно представила две мобильные игры в мире FF7.

Final Fantasy VII: The First Soldier – королевская битва, действия которой развернутся в Мидгаре за 30 лет до событий Final Fantasy VII, когда корпорация Шин-Ра формирует первое подразделение СОЛДАТ. Вам предстоит выступить в роли одного из кандидатов. Игра выйдет в 2021 году на iOS и Android.

 

Final Fantasy VII: Every Crisis – однопользовательская игра, структурированная по главам, которые охватывают всю временную линию Final Fantasy VII, включая Advent Children, Before Crisis, Crisis Core и Dirge of Cerberus. Игра выйдет в 2022 году на iOS и Android.

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